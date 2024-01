Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Brand in Schnapsbrennerei, eine Person leichtverletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch 03.01.2024 gegen 10:50 Uhr ereignete sich in einer Schnapsbrennerei in der Scherkhofenstraße ein Arbeitsunfall, bei dem es zu einer Verpuffung und einem kleineren Brand kam. Beim Versuch den Brand zu löschen zog sich ein Mann leichte Verbrennung im Gesicht und an den Händen zu, welche eine Einlieferung in das Krankenhaus erforderlich machten. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Ihringen waren das DRK, das Polizeirevier Breisach und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Verletzte konnte am Nachmittag wieder aus der Klinik entlassen werden. Warum es zu dem Brand kam ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

