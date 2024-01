Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Tumult - vier Polizeibeamte verletzt - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.01.2024, gegen 15:20 Uhr, kam es in Lörrach-Brombach während einer Veranstaltung zu einem Tumult. Vier Polizeibeamte wurden verletzt. Einsatzanlass war die Beschwerde aus einer angemeldeten Versammlung über die nach Angaben des Beschwerdeführers von einer angrenzenden Veranstaltung ausgehenden Geräuschemissionen. Bei der polizeilichen Kontaktaufnahme mit einem Verantwortlichen der Veranstaltung soll dieser einen einschreitenden Polizeibeamten attackiert haben. Der 51-jährige wurde überwältigt und zu Boden gebracht. In diese Maßnahme sollen sich nun mehrere männliche Personen eingemischt haben. Im folgenden Tumult gelang es dem 51-jährigen, zu flüchten. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um sich der Angriffe zu erwehren. Die Lage wurde schließlich durch die Hinzuziehung starker Polizeikräfte bewältigt. Vier Polizeibeamte erlitten Verletzungen. Zwei mussten sich in ärztliche Behandlung begeben, ein Beamter ist bis auf weiteres dienstunfähig. Die Personalien der mutmaßlichen Tatverdächtigen wurden erhoben. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) bittet Zeugen, sich zu melden. Auch wird um Übermittlung von Film- und Bildaufnahmen gebeten.

