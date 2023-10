Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eigentümer/-in zum Kinder-Mountainbike gesucht

Celle (ots)

Bergen - Bereits am 04.10.23 ist in der Ringstraße ein Fahrrad von einem Grundstück entwendet worden. Im Gegenzug zu dem entwendeten Fahrrad ist ein 24 Zoll Kinder-Mountainbike zurückgelassen worden. Nach Überprüfung durch die Kollegen ist festgestellt worden, dass dieses Mountainbike bis dahin nicht als gestohlen gemeldet worden ist und es ist vereinbart worden, dass das Fahrrad dem Fundbüro übergeben wird. Am 07.10.23 habe das Mountainbike um 13:30 Uhr noch auf dem verschlossenen Grundstück gestanden. Bei Rückkehr von Erledigungen, um 16:50 Uhr, sei das Fahrrad dann weg gewesen. Das entwendete Mountainbike ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht als entwendet gemeldet. Die Polizei sucht den oder die Eigentümer/-in des orange/schwarzen Fahrrads. Wer hierzu, oder zum Sachverhalt, Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Bergen unter 05051/471660 zu wenden.

