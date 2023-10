Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl aus Pkw

Celle (ots)

- Celle -

Zwischen Freitag (13.10.2023), 17:00 Uhr, und Samstag, 21:15 Uhr, wurde von einer unbekannten Täterschaft die Scheibe eines in der Kuckuckstraße in Celle abgestellten Pkws eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche entwendet. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei Celle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell