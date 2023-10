Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fremde Person auf Grundstücken beobachtet

Celle (ots)

Eicklingen - Zu insgesamt drei polizeilich bekannten Zwischenfällen ist es in der Nacht vom 09.10.23 auf den 10.10.23 gekommen. In den Straßen Auf dem Felde, Im Osterfeld und Grevenhorst wurden durch die installierten Kameras jeweils eine männliche Person aufgezeichnet, welche sich nicht berechtig auf dem Grundstück aufgehalten hat. Die Vorfälle sind in der Zeit zwischen 03:15 und 03:45 Uhr videografiert worden. Wer Hinweise zu dieser männlichen Person geben kann, oder Tatzeuge geworden ist, wird gebeten sich an die Polizei in Wathlingen unter 05144/495460 zu melden.

