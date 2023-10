Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Traktoren

Celle (ots)

Beckedorg/Grauen - Am heutigen 09.10.23, um 11:33 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Traktoren auf der K82, zwischen Grauen und Beckedorf, gekommen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort soll ein Traktor, mit einem 17to Futtermittel beladenen Anhänger, gegen eine Fräse, welche an einem weiteren Traktor angebracht gewesen ist gestoßen sein. Hierdurch ist er gegen eine Felge eines weiteren Traktor gestoßen und ist schließlich gegen dessen Anhänger geprallt, wobei beim verursachenden Traktor ein Rad abriss. Der Traktor, mit dem beladenen Anhänger, blieb schließlich mittig auf der Fahrbahn liegen. Der Anhänger, welcher zuvor touchiert wurde, kippte bei dem Zusammenstoß um. Bei dem Verkehrsunfall ist eine große Menge Betriebsstoffe ausgelaufen. Aus diesem Grund wird der Seitenbereich der Fahrbahn großflächig ausgekoffert und dauert auch aktuell noch an. Die K82 ist in dem Bereich voraussichtlich noch bis morgen gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Durch einen Verantwortlichen vor Ort ist der Gesamtschaden auf mehr als 100.000 Euro geschätzt worden.

