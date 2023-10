Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall

Faßberg / Südheide (ots)

Am Sonntagmorgen (08.10.2023) gegen 09.25 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortschaft Faßberg: Als eine 59-jährige mit ihrem Pkw Fiat aus der Poitzener Straße kommend die Straße Hasenheide kreuzen und in den Marktweg fahren wollte, übersah sie offenbar die Vorfahrt eines in der Straße Hasenheide mit seinem E-Scooter fahrenden 71-jährigen Mannes. Der Fahrer des E-Scooters wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich betreut werden.

