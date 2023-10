POL-CE: LKW der Bundeswehr kommt von der Fahrbahn ab

Celle (ots) - Marklendorf - In der Nacht vom 03.10.23 auf den 04.10.23, ist um 04:25 Uhr ein Brand gemeldet. Es sind dann am Meierweg etwa 50 brennende Rundballen festgestellt worden. Die freiwillige Feuerwehr hat die Löscharbeiten übernommen und diese dauerten mehrere Stunden an. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der PI Heidekreis geführt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk ...

