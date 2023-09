Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen

Celle (ots)

Nienhagen/Oldenburg - Am 30.08.23 ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Papenhorster Straße gekommen. Wir berichteten am 31.08.23 darüber. Demnach ist ein 17-jährige Fahrradfahrer zunächst auf dem Fahrradweg neben der Papenhorster Straße gefahren und hat auf Höhe des Friedrich-Hoppe-Weg die Fahrbahn überquert, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Dabei ist er von einem PKW erfasst worden. Bei dem resultierenden Sturz zog sich der 17-jährige schwere Kopfverletzungen zu. Der 17-jähriger Fahrradfahrer ist seinen schweren Kopfverletzungen am Abend des 26.09.23 in einer Klinik in Oldenburg erlegen. Die Ermittlungen dauern an.

