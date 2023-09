Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kokain - Dealer festgenommen. Ermittlungserfolg für Celler Polizei und Staatsanwaltschaft

Celle (ots)

Celle - Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen Fahnder der Celler Polizei einen 30-jährigen mutmaßlichen Dealer fest. In einem größeren Einsatz in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Hannover und Diensthundführern aus Lüneburg und Hannover griffen die Strafverfolgungsbehörden am frühen Montagnachmittag (25.09.2023) im Stadtgebiet zu. Im Auto des Verdächtigen befand sich, neben verkaufsfertig verpackten Kokainportionen, auch eine Waffe. In der vom Beschuldigten verdeckt genutzten Wohnung wurden Kokain und Cannabis im Kilogrammbereich, weitere Waffen und eine größere Menge Bargeld entdeckt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Celle einen Untersuchungshaftbefehl gegen den bereits strafrechtlich bekannten Mann. Das Mindeststrafmaß für das als Verbrechen eingestufte Delikt "unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen" beträgt 5 Jahre.

