POL-CE: sicher.mobil.leben am 26.09.2023

Celle (ots) - Wietze - Bereits im April diesen Jahres hat die Polizei Wietze, in Zusammenarbeit mit anderen Behörden, an verschiedenen Orten kontrolliert, ob hier illegales Glücksspiel betrieben wird. Am gestrigen Abend hat eine Nachkontrolle, durch Polizei und Gemeinde, an einer Örtlichkeit in der Nienburger Straße stattgefunden. Das eine Nachkontrolle stattfinden ...

mehr