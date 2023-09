Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Übergriff auf junge Frau

Celle (ots)

Wietze - Am 24.09.23, um 5:55 Uhr am Morgen, ist es auf der Steinförder Straße, zwischen der August-Höfener-Straße und der Wieckenberger Straße, zu einem Übergriff auf eine junge Frau gekommen. Ein Mann, welchen die Frau als etwa 180cm groß, mit nornmaler Statur beschreibt, tritt an die Frau heran und verletzt diese leicht. Durch lautes Schreien der Frau,lässt der Mann schließlich von ihr ab und flieht. Zur weiteren Beschreibung kann gesagt werden, dass die männliche Person auf 23-27 Jahre alt geschätzt wird und sportlich gekleidet gewesen sein soll. Die Kleidung soll aus einem T-Shirt und einer langen Hose bestanden haben und in dunkler Farbe gewesen sein. Da die Frau laut geschrien haben soll, sucht die Polizei Wietze nach möglichen Zeugen der Tat. Wer zur in Rede stehenden Zeit etwas beobachtet hat, wird gebeten sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell