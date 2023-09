Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kontrolle nach illegalem Glücksspiel führt nicht zum gewünschtem Ergebnis

Celle (ots)

Wietze - Bereits im April diesen Jahres hat die Polizei Wietze, in Zusammenarbeit mit anderen Behörden, an verschiedenen Orten kontrolliert, ob hier illegales Glücksspiel betrieben wird. Am gestrigen Abend hat eine Nachkontrolle, durch Polizei und Gemeinde, an einer Örtlichkeit in der Nienburger Straße stattgefunden. Das eine Nachkontrolle stattfinden wird, ist bereits im April verkündet worden. Zunächst musste festgestellt werden, dass am Dienstag Ruhetag ist. Da aber Lichtschein wahrgenommen wurde, ist ein weiterer Eingang genutzt worden. Auf dem Weg ins Objekt haben mehrere Personen schlagartig das Gebäude verlassen. In einem Nebenraum sind bei der Nachschau Spielgeräte festgestellt worden. Diese Spielgeräte sind ohne Genehmigung betrieben worden und aus diesem Grund beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen zum illegalen Glücksspiel sind aufgenommen worden und dauern an.

