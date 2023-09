Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Einfamilienhaus

Wathlingen, Pirolstraße (ots)

In der Zeit vom 22. auf den 23.09.23 brechen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Pirolstraße in Wathlingen ein. Hierbei wird die Terrassentür des Hauses aufgehebelt. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei in Wathlingen oder in Celle zu melden.

