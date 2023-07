Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Person in Schaufensterscheibe geschubst: 32-Jähriger verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstag, 22. Juli 2023, gegen 22.15 Uhr am sogenannten "Tellmannplatz" an der Mühlenstraße in Mönchengladbach-Rheydt einen 32-Jährigen Mann in eine Schaufensterscheibe des dortigen Parkhauses geschubst. Dabei ging die Scheibe zu Bruch. Das Opfer zog sich blutende Verletzungen zu.

Polizei und Rettungsdienst kamen zum Einsatz. Der 32-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Der Verletzte gab an, die Täter nicht zu kennen und nicht beschreiben zu können. Angaben zum Grund der Körperverletzung und zu einer möglichen Motivlage machte er nicht.

Die Täter seien geflüchtet und er habe sich Hilfe bei einer unbekannten Frau gesucht, die auch die Polizei verständigt hätte.

Eine am Tatort aufgefundene schwarze Regenjacke könnte von einem der Tatverdächtigen zurückgelassen worden sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

Weil der Geschädigte Betäubungsmittel mitführte, richtet sich gegen ihn ein gesondertes Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben zur Aufklärung dieser Tat machen? Hinweise an die Polizei Mönchengladbach unter Tel. 02161-29-0. (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell