POL-CE: Betrunken Auto gefahren

Celle (ots) - Am Samstagabend (23.09.2023) kehrt die Vermisste 15-jährige Parya S. selbstständig und wohlbehalten in ihr Elternhaus zurück. Die Suchmeldung ist gelöscht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Leitstelle Zeder Telefon: 05141/277-217 E-Mail: ...

