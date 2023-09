Celle (ots) - Celle/Polen - Am heutigen Morgen (19.09.23) erhielt der Vater von Niklas B. den erlösenden Anruf. Sein Sohn konnte von den polnischen Kollegen wohlbehalten angetroffen werden. Was genau Niklas B. dazu veranlasste in diese Richtung zu reisen wird derzeit noch geklärt. Bekannt ist aber, dass Niklas B., nach jetzigen Erkenntnissen, kein Opfer von Straftaten geworden ist. Aktuell wird die Rückreise von ihm ...

mehr