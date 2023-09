POL-CE: Niklas B. konnte wohlbehalten angetroffen werden

Celle (ots) - Lachendorf - Am 15.09.23, um 21:15 Uhr, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befährt in Lachendorf die Oppershäuser Straße in Richtung Oppershausen. Am rechten Fahrbahnrand ist ein schwarzer Ford ordnungsgemäß abgestellt gewesen. Aus bislang nicht bekannten Gründen streift das unbekannte Fahrzeug den Ford und zerkratzt diesen linksseitig. Außerdem wird der ...

mehr