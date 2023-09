Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand einer Mülltonne und eines Motorrades

Celle Nienburger Straße (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntages wird der Polizei Celle zunächst der Brand einer Mülltonne auf dem Gelände eines Sportvereines an der Nienburger Straße gemeldet. Bei der Aufnahme dieses Brandes wird durch die eingesetzten Beamten ein weiterer Brand im Nahbereich festgestellt. Hierbei ist ein dort abgestelltes Motorrad brennend vorgefunden worden. Es ist daher zu vermuten, dass beide Brände durch bislang unbekannte Täterschaft entzündet worden sind. Durch Zeugen werden Personen wahrgenommen, die sich nach Brandentdeckung in Richtung des angrenzenden Wilhelm-Heinichen-Rings entfernt haben. Die Polizei Celle bittet Zeugen sich zu melden, die in den frühen Morgenstunden des 24.09.23 Beobachtungen im Bereich des Wilhelm-Heinichen-Ring in Höhe der Nienburger Straße bzw. im Bereich der Nienburger Straße gemacht haben. Hierbei ist die Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:30 Uhr entscheidend. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 05141-2770 melden.

