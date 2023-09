Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unseriöse Handwerker des Grundstücks verwiesen

Celle (ots)

Westercelle - Besonnen handelte am 22.09.23 ein 69-jähriger Mann aus dem Korndorffweg. Während er auf seinem Grundstück Dinge verrichtete, kamen zwei Personen auf ihn zu und boten ihre Dienste für Arbeiten am Hausdach an. Der 69-jährige erfragte den Preis und man einige sich, unter dem Hinweis, dass erst nach Abschluss der Arbeiten der vereinbarte Preis bezahlt wird. Bei der Bezahlung forderten die beiden Personen dann weiteres Geld und es kam zu einer Diskussion. Schließlich übergab der 69-jährige den vereinbarten Betrag und verwies die beiden Personen seines Grundstücks. Unter Nutzung diverser Beschimpfungen gingen diese schließlich, nachdem das Hinzuziehen der Polizei in Aussicht gestellt worden ist. Der 69-jährige fertigte noch Fotos des Kennzeichens an. Die Ermittlungen wegen Wucher sind aufgenommen und dauern an. Die Polizei erinnert in diesem Zuge daran, dass möglichst solche Geschäfte auf dem Grundstück nicht getätigt werden. Es sollte ein Vertrag aufgesetzt werden und eine Zahlung auf Rechnung vereinbart werden. Außerdem sollte man sich grundsätzlich mindestens ein weiteres Angebot einholen.

