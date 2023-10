Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tür der Sporthalle beschädigt - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Hermannsburg - Bereits am 04.09.2023 ist festgestellt worden, dass der Glaseinsatz der Sporthalleneingangstür des Gymnasiums Hermansburg derart beschädigt worden, dass dieser aus den Rahmen gebrochen ist. Die Polizei in Hermannsburg ist auf der Suche nach Zeugen, welche in der Zeit zwischen dem 01.09.2023 und dem 04.09.2023 etwas bemerkt haben, oder sogar Zeugen der Tat geworden sind. Diese Personen werden gebeten sich an die Polizei Hermannsburg unter 05052 913310 zu wenden.

