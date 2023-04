Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wesendorf (ots)

Am 13.04.2023 gegen 06:45 Uhr wird der Polizei ein Verkehrsunfall auf der B4 in Höhe des Gasthauses gemeldet. Hierbei soll zumindest eine Person verletzt worden sein. Daraufhin werden Polizei und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt. Vor Ort ergeben die Ermittlungen, dass der alleinbeteiligte Fahrer des PKW VW aus dem LK Gifhorn, m., 48 J., aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen ist, auf dem Seitenstreifen zunächst einen Baum seitlich touchiert und dann frontal mit einem weiteren Baum kollidiert. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet. Der Beteiligte wird durch den Unfall verletzt und zur Behandlung umgehend dem Klinikum zugeführt. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Am Pkw entsteht Totalschaden. Der Schaden insgesamt dürfte sich auf etwa 8000 EUR belaufen. die B4 war während der Bergung des Pkw kurzzeitig voll gesperrt.

