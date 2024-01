Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbrecher nach frischer Tat festgenommen und in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.01.2024, gegen 1 Uhr wurde im Bereich der LEA Freiburg ein 49-jähriger Mann kontrolliert, welcher mehrere hochwertige Elektronikartikel mit sich führte, zu deren Herkunft er keine glaubhaften Angaben machen konnte.

Ermittlungen ergaben, dass die Gegenstände aus einem Wohnungseinbruch in Freiburg-St. Georgen stammten, welcher sich kurz zuvor ereignet hatte.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und am 02.01.2024 in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen dauern an.

