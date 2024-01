Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: 125er Motorrad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 02.01.2024, ist in Wieslet ein 125er Motorrad gestohlen worden. Gegen 22:40 Uhr hatte der Fahrzeughalter das Startgeräusch seiner KTM-Supermoto-Maschine vernommen, die direkt vor der Haustüre abgestellt war. Die Maschine mit Lörracher Kennzeichen wurde in unbekannte Richtung weggefahren. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Motorrades. Aufgrund des geringen Tankfüllstandes dürfte die Täterschaft nicht allzu weit gekommen sein. Möglicherweise wurde die Maschine irgendwo in der Nähe versteckt oder verladen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0.

