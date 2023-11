Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Supermarkt um Waren im Wert von 175,00 Euro erleichtert

Görlitz (ots)

Offensichtlich haben zwei Polen (21, 25) einen Supermarkt in Görlitz, Emmerichstraße, um Waren im Wert von 175,00 Euro erleichtert.

Als Bundespolizisten das Duo am Nachmittag in der Brückenstraße kontrollierten, fanden sie im Rucksack des einen und in der Tragetasche des anderen ein originalverpacktes Uhrenradio, elf Päckchen Kaffee, Lebensmittel und Kleintierzubehör. Die beiden erklärten, sie hätten die Waren ordnungsgemäß bezahlt, nur fehle ihnen der jeweilige Kassenbon. Eine Mitarbeiterin des Marktes sah sich die sichergestellten Dinge später an. Dabei stellte sie fest, dass diese tatsächlich im Warenbestand fehlten.

Nach Rückgabe des Stehlgutes ermittelt nun das Neißerevier wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 21-Jährigen als auch gegen den 25-Jährigen.

