Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festgenommen, dann zur Justizvollzugsanstalt gebracht

Görlitz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kontrollierten Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße (Nord) einen polnischen Reisebus. Bei einem der Passagiere, der mit diesem Bus in die Niederlande fahren wollte, handelte es sich um einen 37-jährigen Polen. Bei der Überprüfung seiner Personalien war ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin, der wegen Bandendiebstahls ausgestellt wurde, bemerkt worden. Dem Verurteilten, der ganz nebenbei auch von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Diebstahls mit Waffen sowie wegen Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht wurde, fehlten gestern 1.800,00 Euro. Diese Summe hätte er aufbringen müssen, um nicht in die Justizvollzugsanstalt gebracht zu werden.

