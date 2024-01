Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer kommt von der Straße ab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 15:30 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf der K 6336 zwischen Minseln und Nordschwaben in einer Kurve von der Straße abgekommen. Der Kleinwagen des 64 Jahre alten Mannes kippte an einer Böschung um und blieb auf der Seite liegen. Nachdem der Pkw wieder auf den Rädern stand, wurde dem Fahrer aus dem Fahrzeug geholfen. Er schien augenscheinlich unverletzt und merklich alkoholisiert. Vorsorglich wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alcomatentest ergab eine Alkoholkonzentration von mutmaßlich über zwei Promille bei dem Fahrer, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An diesem entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell