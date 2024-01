Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrtsmissachtung - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 11:20 Uhr, hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B 317 in Schopfheim-Fahrnau leicht verletzt. Die 27-jährige war aus der Hauptstraße nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingebogen. Dabei kollidierte sie mit dem herannahenden Lieferwagen eines 47 Jahre alten Mannes. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

