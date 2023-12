Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hövelhof (ots)

(MH) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Luise-Hensel-Straße in Hövelhof sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Die unbekannten Täter drangen am Donnerstag (14. Dezember) in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.10 Uhr über die Terassentür in das Haus ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn im Internet eingestellt. Die Seite ist über folgenden Link erreichbar: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell