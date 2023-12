Polizei Paderborn

POL-PB: Vermisster Mann tot aufgefunden

Delbrück (ots)

(mb) Der seit Sonntag aus Delbrück-Lippling vermisste Mann ist verstorben. Am Montagmittag haben Polizeikräfte den Leichnam bei weiteren Suchmaßnahmen in der Feldflur zwischen Laake und Laakestraße aufgefunden.

Nach der Vermisstenmeldung am Sonntagvormittag hatte die Polizei mit der Suche begonnen. Dazu waren neben Mantrailer- und Flächensuchhunden auch ein Hubschrauber eingesetzt. Zahlreiche Feuerwehrleute unterstützten die Suche im Gelände, das durch Niederschlag stark aufgeweicht war. Oberflächenwasser war teils nicht abgesickert und die Wassergräben überflutet. Die Jacke des Vermissten wurde im Laufe des Tages südlich vom Feriendorf aufgefunden. Die Suchmaßnahmen liefen bis spät abends ohne Erfolg weiter.

Am Montagmorgen nahm die Polizei die Suche mit Unterstützung der Feuerwehr wieder auf. Noch bevor weitere technische Hilfe im Einsatzraum eintraf, fanden Polizisten eine Leiche in einem Feld mit kniehohem Pflanzenbewuchs. Der Mann konnte als der Vermisste identifiziert werden. Bei ersten Untersuchungen am Fundort konnten keine Anzeichen von Fremdverschulden festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wichtiger Hinweis:

Die Polizei hat die Fahndungsmeldungen mit dem Foto des Vermissten gelöscht und bittet darum, alle auf Internetportalen und in sozialen Medien sowie in Messenger-Diensten veröffentlichten oder geteilten Fotos des Vermissten ebenfalls zu löschen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell