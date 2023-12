Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am Freitag, 08.12.2023, ist am Forellenweg in ein Wohnhaus eingebrochen worden.

Zwischen 15.50 Uhr und 18.00 Uhr waren alle Bewohner außer Haus. Die Täter gelangten durch den Garten an ein Fenster hinter der Garage. Einen Bewegungsmelder rissen sie von der Außenwand ab und schlugen ein Fenster ein. Im Gebäude suchten die Einbrecher nach Wertsachen und durchwühlen Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld.

Bei der Rückkehr eines Bewohners um kurz nach 18.00 Uhr fielen vier männliche, dunkel gekleidete Personen auf dem Gehweg vor dem Haus auf. Sie entfernten sich in Richtung Mühlenflößstraße/Detmolder Straße.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden, sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell