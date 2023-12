POL-PB: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlichen verletzten Fußgängerin

Paderborn (ots) - (mb) An der Marienstraße ist am frühen Sonntagmorgen (03.12.2023) eine 18-jährige Frau von einem Mann belästigt und geschlagen worden. Das Opfer musste im Krankenhaus versorgt werden und eine Operation steht noch bevor. Die 18-Jährige verließ in Begleitung einer weiteren jungen Frau gegen 04.55 Uhr ein Lokal an der Marienstraße. Sie gingen in Richtung Marienplatz und wurden in Höhe des Weberberg ...

mehr