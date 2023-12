Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtloser BMW-Fahrer verursacht Unfall -Zeugenaufruf

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 14:35 Uhr fuhr ein 31-jähriger Transporter-Fahrer die mit Schnee bedeckte Altneudorfer Straße (L 535) talwärts entlang. Aufgrund der Witterungsverhältnisse passte der 31-Jährige seine Geschwindigkeit an. Einem/Einer folgenden, bisher unbekannten BMW-Fahrer/-in passte das wohl nicht, weshalb er oder sie den 31-Jährigen nach mehrmaligem dichten Auffahren und Aufleuchten der Lichthupe letztendlich auf Höhe eines Sportheims in Altneudorf überholte. Beim anschließend Wiedereinscheren berührte der BMW den Transporter an der vorderen Stoßstange, woraufhin der Transporter auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Das Fahrzeug drehte sich und prallte gegen eine Leitschutzplanke. Der BMW-Fahrer bzw. die Fahrerin flüchtete von der Unfallstelle. An dem Transporter entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Leitschutzplanke blieb unbeschädigt. Auch der 31-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Bereits vor dem Überholvorgang versuchte der/die Unbekannte den Transporter zu überholen, musste jedoch aufgrund des Gegenverkehrs abbrechen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen BMW, Kombi, mit schwarzer Lackierung, handeln. An der Heckscheibe soll auf der linken Seite ein Logo des Fußballbundesligisten BVB angebracht sein.

Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun nach Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin oder zu dem BMW geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

