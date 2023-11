POL-MR: Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte + ohne Beute geflüchtet + Wände beschmiert + mit Messer gedroht + in Gartenhütte eingedrungen + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lahntal-Caldern: Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

Gestern Nachmittag (19.11.2023), gegen 15:45 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit seinem BMW auf der B62 von Caldern in Richtung Buchenau. Vor ihm fuhren mehrere Fahrzeuge. In Höhe eines Feldweges hielten sie verkehrsbedingt an. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet der BMW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden weißen Transit. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Rettungskräfte brachten den 55-jährigen Ford-Fahrer, sowie den 42-Jährigen und dessen 15-jährigen Beifahrer verletzt in Krankenhäuser. Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die B62 war bis etwa 20:20 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Wohratal-Halsdorf: ohne Beute geflüchtet

Ohne Beute flüchtete ein Einbrecher, nachdem er in eine Lagerhalle eingebrochen war. Gegen 23:20 Uhr hatte er am Samstagabend (18.11.2023) auf der rückwärtigen Seite einer Lagerhalle eine Scheibe eingeschlagen und war durch diese in das Gebäude eingedrungen. Im Anschluss brach er eine Tür zu Büroräumen auf. Offenbar löste der Einbrecher den Alarm aus, ließ von seinem Vorhaben und flüchtete ohne Beute. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Samstag (18.11.2023) gegen 23:20 Uhr im Bereich der Auestraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Wände beschmiert

Unbekannte besprühten zwei Außenwände der Emil-von-Behring-Schule in der Sybelstraße. Die Polizei beziffert den Schaden mit 2.000 Euro. Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben, die die Wände zwischen 22:00 Uhr am Freitag (17.11.2023) und 17:00 Uhr am Samstag (18.11.2023) beschmierten? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- mit Messer gedroht

Freitagabend (17.11.2023) drohte ein Unbekannter einer 18-Jährigen und forderte sie auf, ihre Taschen zu leeren. Die junge Frau saß gegen 20:15 Uhr auf einer Parkbank vor dem Spielplatz in der Stresemannstraße. Plötzlich sprach ein Unbekannter sie an und forderte, ihre Taschen zu leeren. Seine Forderungen unterstützte er, indem er sie mit einem Messer bedrohte. Die 18-Jährige sprang auf und lief schreiend in Richtung Wilhelmstraße. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und bittet um Zeugenhinweise: - Wer hat den Überfall mitbekommen? -Wer kann Hinweise zu dem etwa 20-25 Jahre alten, rund 175 cm großen, sehr schlanken, Mann geben. Laut Zeugenaussagen hatte er ein südländisches Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer engen schwarzen Cargo-Hose. Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf- in Gartenhütte eingedrungen

Im Zeitraum, zwischen dem 12.11.2023 und dem 15.11.2023 machten sich Unbekannte an einer Gartenhütte in der Lindenstraße zu schaffen. Die Parzelle befindet sich in der Verlängerung des Schützenvereins. Dort brachen sie das Vorhängeschloss der Hütte auf und stahlen eine Kettensäge des Herstellers Stihl. Weiterhin drangen sie in eine danebenstehende Holzhütte ein und nahmen eine Axt, ein Radio und weitere Gegenstände mit. Der Schaden wird mit 750 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben bzw. zum Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Fronhausen: Spiegelunfall

Zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr kam es am Dienstagnachmittag (14.11.2023) in der Marburger Straße. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Skoda aus Richtung der L3048 kommend ortseinwärts. Zwischen den Einmündungen Schulstraße und Bahnhofstraße hielt er mit seinem blauen Octavia verkehrsbedingt an, da ihm ein dunkler Kompaktwagen entgegenkam. Offenbar steuerte der Fahrer das Auto zu weit nach links, so dass er mit seinem Pkw gegen den linken Außenspiegel des Skodas stieß. Am Spiegel entstand ein 100 Euro teurer Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Lahntal-Sterzhausen: VW beschädigt

Auf noch unbekannte Weise beschädigte zwischen Mittwoch (15.11.2023), 12:00 Uhr und Donnerstag (16.11.2023), 12:00 Uhr ein Unfallfahrer einen geparkten VW an der Stoßstange vorne links. Der schwarze Arteon stand in diesem Zeitraum im Sussargues-Ring in Höhe der Hausnummer 9. Ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

