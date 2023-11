Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77-jährigen Mann mit Hund.

Lippe (ots)

Seit Freitagnachmittag (17.11.2023) um 15:30 Uhr wird ein 77-jähriger Mann aus Detmold vermisst. Der Vermisste ist schwerkrank und möglicherweise desorientiert. Er ist ca. 1,6 m groß, hat graue, etwas lichte Haare und einen nach vorne gebeugten Gang. Zuletzt wurde er in grauen Sneakern, einer blauen Steppjacke und Jeans in der Robert-Koch-Straße gesehen. Er führt einen kleinen, schwarz-grauen Hund mit sich. Die Polizei hat Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung. Ein Bild und weitere Informationen zum Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/120067 Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes bitte an die Polizei Lippe unter 05231 6090 oder an jede andere Polizeidienststelle.

