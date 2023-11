Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.11.2023) gegen 16 Uhr fiel aufmerksamen Zeugen auf der Höxterstraße in der Nähe der Abfahrt Schieder ein verdächtig fahrender Mazda auf, als dieser mehrmals in den Gegenverkehr geriet und Schlangenlinien fuhr. Die Zeugen verfolgten das Fahrzeug über eine Strecke von etwa 5 km bis nach Rischenau. Die zeitgleich informierte Polizei traf dort wenig später ein. Bei der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die 43-jährige Fahrerin erheblich alkoholisiert war. Ihr wurde die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde gegen sie ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Sollten Sie in der Zeit ebenfalls durch die Mazda-Fahrerin gefährdet worden sein, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell