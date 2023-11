Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raub auf 13-Jährigen - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (13.11.2023) ereignete sich gegen 13:30 Uhr am Hasselter Platz ein Raubüberfall auf einen 13-jährigen Jungen. Zwei unbekannte Täter forderten ihn auf, seine Geldbörse herauszugeben und drohten damit, ein Messer zu ziehen. Der Geschädigte wurde gegen die Wand an der Bushaltestelle gedrückt und die Geldbörse wurde ihm aus der Hosentasche gestohlen. In diesem Moment schritten jedoch zwei unbekannte Zeugen ein und konnten dem Jungen die Geldbörse zurückgeben. Eine von diesen wurde als Frau mit kurzen, leicht pinken Haaren beschrieben. Über den Mann liegen keine weiteren Informationen vor. Die Polizei bittet die beiden Zeugen sowie alle anderen Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

