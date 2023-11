Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Einladung für Medienvertretende zum "Crash Kurs NRW".

Lippe (ots)

"Ich war dabei als zwei Menschen gestorben sind." Mit diesen bewegenden Worten schilderte ein Ersthelfer gleich zu Beginn des letzten "Crash Kurses NRW" seine Erfahrungen, als er zufällig nachts an einer Unfallstelle vorbeikam, ausstieg und sofort handelte. Doch für die beiden jungen Menschen, die zuvor mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt waren, kam jede Hilfe bereits zu spät. Sie hatten ihr ganzes Leben noch vor sich, doch mit einem Schlag war es durch den schweren Verkehrsunfall vorbei.

"Realität erfahren. Echt hart." - unter diesem Motto findet regelmäßig das Verkehrsunfallpräventionsprogramm "Crash Kurs NRW" für lippische Schülerinnen und Schüler mit der Polizei Lippe statt. Diese sollen durch die Aktion sensibilisiert werden, stets vorsichtig zu fahren, um Unfälle zu vermeiden. Denn regelmäßig werden gerade junge Fahrerinnen und Fahrer bei Verkehrsunfällen verletzt - zum Teil schwer. Verkehrsunfälle passieren in fast allen Fällen nicht einfach so, sondern werden verursacht, weil Regeln missachtet wurden. Alkohol oder Drogen konsumiert, zu schnell gefahren, kein Gurt angelegt oder durchs Handy abgelenkt - das sind in mehr als 50 Prozent aller Fälle die Ursachen, warum Menschen im Straßenverkehr sterben oder schwere Verletzungen erleiden.

Die schwierige Arbeit direkt am Unfallort ist harter Alltag für zahlreiche Menschen: Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Notärzte, Notfallseelsorger und auch die Personen, die zur ersten Hilfe eilen. Doch was geht einem Feuerwehrmann durch den Kopf, der einen Schwerverletzten aus einem Unfallwrack bergen muss? Was fühlt eine Notärztin, die selbst Mama ist, wenn sie die Reanimation eines Kindes am Unfallort erfolglos beendet? Was geht in einem Polizisten oder Notfallseelsorger vor, wenn sie den Eltern gegenüberstehen und ihnen berichten müssen, dass ihr geliebtes Kind bei einem Unfall getötet wurde?

Im Verkehrssicherheitsprojekt "Crash Kurs NRW", das bereits 2011 von der Polizei NRW ins Leben gerufen wurde und von der Uni Köln wissenschaftlich begleitet wird, berichten all diese Einsatzkräfte den Schülerinnen und Schülern hautnah und schonungslos von ihren persönlichen Erfahrungen am Unfallort und zeigen abschreckende Bilder, die für immer in Erinnerung bleiben werden. Medienvertretende sind eingeladen am nächsten "Crash Kurs NRW" am 23. November 2023 um 10 Uhr in der Stadthalle Detmold teilzunehmen und im Nachgang über das Programm zu berichten. Anmeldungen für eine Teilnahme bitte im Vorfeld an die Pressestelle Polizei - telefonisch unter 05231 609 5050 oder per E-Mail unter pressestelle.lippe@polizei.nrw.de . Mehr Infos zum "Crash Kurs NRW" erhalten Sie hier: https://lippe.polizei.nrw/artikel/der-harte-alltag-am-unfallort

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell