Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Bösingfeld. Brandstiftung an Mülltonnen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (14.11.2023) gegen 06:30 Uhr wurden in der Kastanienstraße Mülltonnen in Brand gesetzt, die sich in unmittelbarer Nähe eines Mehrfamilienhauses befanden. Ein Zeuge beobachtete einen unbekannten Täter, der beim Erblicken flüchtete. Drei Mülltonnen wurden zerstört bzw. brannten vollständig aus und es entstand leichter Schaden an der Fassade des Wohnhauses. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,80 m groß, sehr schlanke Figur, schwarze Hose, schwarze Kapuzenjacke, dunkle Maske im Gesicht, dunkle Handschuhe, braune Schuhe. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung und bittet Zeugen, die weitere Informationen zum Täter geben können, sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell