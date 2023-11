Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall, Fußgängerin schwer verletzt

Achern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag wurde eine 85-jährige Fußgängerin schwerverletzt ins Krankenhaus nach Offenburg gebracht. Unfallörtlichkeit ist ein Fußgängerüberweg in der "Sasbacher Straße". Hier kam es zur Kollision zwischen einem 59-jährigen Opel-Lenker und der lebensälteren Dame. Die Frau wurde in diesem Zuge von Einsatzkräften des Rettungsdienstes schwerverletzt ins Ortenau Klinikum Offenburg gebracht, wo sie behandelt wird. Eine Lebensgefahr soll nicht bestehen. Ein durchgeführter Alkoholtest des Autofahrers bestätigte den Verdacht der Beamten und indizierte eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. An dem Opel entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Den Autofahrer erwartet und eine Verkehrsunfallanzeige. /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell