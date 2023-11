Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Sportheim in Brans - Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Das Feuer konnte mittlerweile durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Örtlichkeit ist aufgrund des Schadens einsturzgefährdet. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. /to

Meldung vom 13.11.2023, 08.28 UIhr

POL-OG: Kehl, Kork - Sportheim in Brand

Kehl Der Brand eines Sportheims in Kork rief am Montagmorgen ein hohes Einsatzaufkommen bei Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Bereits von weitem sollen die Flammen sichtbar gewesen sein, die in ihrem Brandverlauf schlussendlich das komplette Sportheim erfassten. Kräfte der Polizei, sowie insgesamt 40 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen sind momentan mit der Sicherung und Löschung der Örtlichkeit beschäftigt. Teile des Gebäudes sollen durch die hohen Brandschäden bereits eingestürzt sein. Die genaue Brandursache ist noch Teil der weiteren Ermittlungen. Die Löscharbeite dauern weiter an, das Feuer vor Ort soll jedoch bereits eingedämmt und unter Kontrolle sein. /to

