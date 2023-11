Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auf Schulweg angefahren

Lahr (ots)

Nach einem Unfall am Montagmorgen im "Hohbergweg" mussten zwei Schülerinnen verletzt ins Klinikum nach Lahr gebracht werden. Die beiden 12 und 15 Jahre alten Mädchen waren kurz nach 6:30 Uhr auf dem Weg zur Schule, als eine von der B415 abbiegende Peugeot-Lenkerin die beiden Fußgängerinnen beim Überqueren der Fahrbahn an einer dortigen Querungshilfe erfasste. Beide Mädchen wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Der Schaden am Peugeot dürfte mit etwa 500 Euro eher gering anzusehen sein.

/to

