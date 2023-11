POL-OG: Offenburg- Großbrand - Nachtragsmeldung

Kehl (ots) - Das Feuer konnte mittlerweile durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Örtlichkeit ist aufgrund des Schadens einsturzgefährdet. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. /to Meldung vom 13.11.2023, 08.28 UIhr POL-OG: Kehl, Kork - Sportheim in Brand Kehl Der Brand eines Sportheims in Kork rief am Montagmorgen ein hohes Einsatzaufkommen bei Feuerwehr und ...

mehr