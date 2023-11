POL-LIP: Lemgo. Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.11.2023) drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Lagerraum in der Kottenbrede ein. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei ...

