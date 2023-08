POL-AC: Warnung vor Betrugsmasche

Aachen (ots) - Am Dienstagmittag (08.08.2023) gegen 12 Uhr ist auf der Hochstraße - in der Nähe der dortigen St. Donatus-Kirche - ein Kind von einem weißen Auto angefahren worden. Der Junge nutzte gerade mit seinem Cityroller den Zebrastreifen, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der 7-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Mann in einem schwarzen Sportwagen, der den Unfall beobachtet hatte, machte die ...

