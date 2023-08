Polizei Aachen

POL-AC: Durchsuchungen und mehrere Festnahmen in Drogenverfahren

Aachen (ots)

Im Rahmen eines verdeckt geführten Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat die Aachener Kripo gestern zeitgleich elf Lokalitäten und Privatwohnungen, überwiegend im Aachener Ostviertel, durchsucht. Das Gericht hatte zuvor entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützten den groß angelegten Einsatz.

In den Objekten fanden die Beamten über 800 Gramm Kokain, Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich sowie eine scharfe Schusswaffe mit Munition. Zwei 48 und 31 Jahre alte Männer, gegen die bereits im Vorfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen worden war, konnten festgenommen werden. Zudem wurden zwei weitere Personen, eine 39-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann, vorläufig festgenommen. Gegen diese wurde heute durch die Haftrichterin ebenfalls Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell