POL-AC: Unbekannte setzen Auto in Brand

StädteRegion (ots) - In einem groß angelegten Einsatz hat die Verkehrsdirektion der Aachener Polizei am vergangenen Freitag (04.08.23) zwischen 10.00 und 02.00 Uhr umfangreiche Kontrollen in der StädteRegion durchgeführt. Unter anderem wurden mehrere Beschwerdestellen in Eschweiler, die der Polizei durch Bürgerinnen und Bürger gemeldet wurden, an diesem Tag unter ...

mehr