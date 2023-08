Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall in Aachen - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

In der Nacht zum 31.07.2023 ist ein 24-jähriger Mann mutmaßlich Opfer eines Überfalls geworden. Er war gegen drei Uhr am frühen Montagmorgen im Park zwischen der Matthiashofstraße und dem Alexianergraben unterwegs, als er von mehreren unbekannten Personen angesprochen und vermutlich niedergeschlagen wurde - dann verlor er nach eigenen Schilderungen das Bewusstsein.

Er sei erst ein paar Stunden später in einer Hotellobby am Kapuzinergraben wieder zu Bewusstsein gekommen, wobei einige seiner persönlichen Gegenstände fehlten.

Die Polizei Aachen sucht nun Zeugen, die bei der Ermittlung des Sachverhalts unterstützen können: Wer hat in der Nacht zum 31.07.2023 im Umfeld des beschriebenen Parks, des Alexianer- oder Kapuzinergrabens etwas Verdächtiges/ eine Auseinandersetzung beobachtet oder dem jungen Mann möglicherweise sogar geholfen? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter 0241 9577 31501 oder per Mail an kk15.aachen@polizei.nrw.de entgegen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell