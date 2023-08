POL-AC: Hinweise auf Drogenhandel - Verdächtiger festgenommen

StädteRegion (ots) - Die Polizei Aachen verzeichnet in den vergangenen Tagen und Wochen wieder verstärkt betrügerische Anrufe bei Bürgerinnen und Bürgern der StädteRegion. Glücklicherweise bleibt es in den meisten Fällen beim Versuch - leider nicht in jedem Fall. Falsche Polizeibeamte, trügerische Stromanbieter, unechte Mitarbeiter des Amtsgerichts. Sie alle ...

mehr