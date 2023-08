Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Würselen (ots)

An der Kreuzung der Aachener Straße (B57) und der Schweilbacher Straße ist es gestern Abend (03.08.2023) um kurz vor 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 21-jähriger Autofahrer war auf der Aachener Straße in Richtung Alsdorf unterwegs. An der Kreuzung wollte er bei grüner Ampel nach links in die Schweilbacher Straße abbiegen. Ein 34-jähriger Motorradfahrer, der mit seinem Motorrad in Richtung Aachen fuhr, überholte laut Zeugenaussagen kurz vor dem Kreuzungsbereich ein Auto vor ihm und fuhr ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und dem Auto des 21-Jährigen.

Der 34-Jährige erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Der Unfall wurde mit Unterstützung eines spezialisierten Verkehrsunfall-Teams aufgenommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu den genau-en Umständen des Unfalls aufgenommen. Die Kreuzung musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt werden.

